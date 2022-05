Na stavnicah na vrhu Đoković in Šwiatkova Dnevnik V Parizu se jutri začenja odprto prvenstvo Francije v tenisu, drugi turnir za grand slam v sezoni. Lanski zmagi na Rolandu Garrosu branita Srb Novak Đoković in Čehinja Barbora Krejčikova, na glavnem turnirju pa bodo igrali tudi štirje Slovenci in...

Sorodno









Oglasi