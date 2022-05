Basen o orlu, medvedu in golobu Dnevnik Kakšna bo zunanja politika Roberta Goloba? Janše kmalu ne bo več. Po vseh očitkih o orbanizaciji in soliranju v državni zunanji politiki – od Tajvana do Ukrajine – ki so leteli na njegov račun, lahko od nove vlade pričakujemo vsaj spremembo retorike...

Oglasi