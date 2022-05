Štiri evropske države bodo za desetkrat povečale moč vetrnic v Severnem morju RTV Slovenija Članice EU Nemčija, Danska, Nizozemska in Belgija nameravajo do leta 2050 za desetkrat povečati moč vetrnic v Severnem morju. S tem bodo pomagale EU doseči podnebne cilje in zmanjšati energetsko odvisnost od Rusije.

