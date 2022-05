Za Wimbledon politika ostaja pomembnejša od športa Sportal V Wimbledonu kljub odvzemu ATP in WTA točkovanja ostajajo pri sprejeti odločitvi, da ruskim in beloruskim teniškim igralcem in igralkam prepovejo udeležbo zaradi ruske vojaške agresije na Ukrajino.

