Še pred kosilom spopad hokejskih velesil SiOL.net Pester sobotni spored se bo v Tampereju ob 11.20 začel z obračunom hokejskih velesil Švedske in ZDA, Skandinavci so po štirih tekmah še neporaženi, Američani pa so izgubili s trenutno vodilnimi Finci. V Helsinkih bosta prvo tekmo igrali Danska in Francija, obe imata možnost za napredovanje v četrtfinale. Popoldan sledili obračun za prvo mesto med stoodstotnima Kanado in Švico, gostitelji pa bodo peto zmago iskali proti Avstrijcem. Zvečer srečanje med Italijo in Slovaško ter Češko in Norveško.

