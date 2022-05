Ihan: Razprave o švedskem modelu so brez pomena Primorske novice Razprave o švedskem modelu so brez pomena, saj smo zaradi prekuženosti in precepljenosti v drugačni fazi pandemije, je v pogovoru za STA povedal imunolog Alojz Ihan. Bolj kot napovedi epidemičnih valov bi se po njegovi oceni morali ukvarjati z dolgotrajnimi posledicami covida-19, katerih resnost v primeru različice omikron še ni povsem jasna.

