Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna regionalna cesta Lenart-Benedikt pri Spodnjem Porčiču ob lovskem domu. Velja popolna zapora. V prometni nesreči sta bili udeleženi dve osebni vozili in traktor s priključkom. Na delu so gasilci Gasilske brigade Maribor in PGD Gornja Radgona. Promet po obvozu usmerjajo policisti. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je do nesreče prišlo ob 12:05. Po ...