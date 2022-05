Na Obali sta pisala pravljico. Prvi je zdaj direktor, drugi pri 48 letih še igra nogomet. Sportal Koprčani so bili slovenski nogometni prvaki le enkrat. Pred 12 leti so presenetili javnost in prehiteli vse tekmece, pri podvigu primorskega kluba pa sta z bogatimi izkušnjami sodelovala tudi Amir Karić in Miran Pavlin. Slednji celo v dvojni vlogi. Karieri znanih slovenskih nogometašev, članov znamenite zlate Katančeve generacije, pa se tesno prepletata tudi z Mariborom. Ko smo ju povprašali, kdo ...

Sorodno

Oglasi