Včeraj je bil 5. svetovni dan čebel in praznik so seveda obeležili tudi v Višnji Gori, rojstnem kraju kranjske čebele. Včerajšnja prireditev z naslovom Čebela in kultura je potekala na ploščadi pred Hišo kranjske čebele. Udeležilo se jo je več sto učencev Podružnične šole Višnja Gora, z nami so bili otroci Vrtca Polžek Višnja Gora, dijaki Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, skupina Ryver ...