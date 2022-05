Veliki zasuk v Avstraliji: Laburisti porazili vladajoče konservativce RTV Slovenija Na parlamentarnih volitvah v Avstraliji so premier Scott Morrison in njegovi konservativci doživeli velik poraz - Avstralci so namreč prvič po skoraj desetih letih izvolili laburiste, tako, da bo novi premier postal Anthony Albanese.

