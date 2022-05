Kaj Levica v vladi na dolgi rok pomeni za slovensko gospodarstvo? Demokracija Piše: Vida Kocjan Iz gospodarstva prihajajo opozorila, da je gospodarstvo v času, ko se še niti ni končalo okrevanje po koronski krizi, padlo v novo krizo, tokrat zaradi cen energije in surovin, kar je posledica vojne v Ukrajini. Stroškovni pritiski se povečujejo, od nove vlade pričakujejo takojšnje ukrepanje. Hkrati so zelo zaskrbljeni zaradi napovedi o višjih davkih. Predstavniki podjetij in ...

Sorodno



























Oglasi