V vodilu vesti je pravilna uvrstitev Kristjana Čeha na večni lestvici meta diska deseto (in ne deveto) mesto. Popravljeno vest objavljamo v celoti.

Ptujčan Kristjan Čeh je na atletski diamantni ligi v Birminghamu v metu diska z 71,27 metra izboljšal slovenski rekord in dosegel izid sezone na svetu ter je sedaj deseti na lestvici vseh časov. Prejšnji slovenski in mlajši članski evropski rekord (70, ...