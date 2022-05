Vsako leto se za 2,5 odstotka poveča število bolnikov s kožnim rakom 24ur.com Po podatkih nacionalnega registra raka za kožnim melanomom letno zboli več kot 600 ljudi, število obolelih pa se vsako leto poveča še za 2,5 odstotka, kar je največ med vsemi raki. Možnosti preživetja so se v zadnjem obdobju znatno povečale in danes že več kot 90 odstotkov bolnikov preživi več kot pet let po diagnozi. Kljub temu pa strokovnjaki na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) pozivajo, da ...

Sorodno







Oglasi Omenjeni korona virus

Ljubljana

Onkološki inštitut Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Kristjan Čeh

Tina Šutej

Kaja Juvan

Robert Golob