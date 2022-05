Po nevihtah Slovenijo stresel še potres Maribor24.si Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 17.51 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,6. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 46 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Radeč. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Dobovca, Belega Griča in Rakovnika pri Šentr ...

