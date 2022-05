V Mariboru očividci iz Drave rešili 18-mesečnega otroka Maribor24.si Kot poroča Večer, je danes v Mariboru, na desnem bregu reke Drave, v reki pristal otroški voziček, v njemu pa 18-mesečni otrok. Domačini so se nemudoma vključili v reševanje in otroka rešili. Njegova mama prihaja iz Ukrajine Domačini so danes okoli poldneva v bližini Koroškega mostu v Dravi zagledali majhnega otroka in otroški voziček, na brežini pa je premočena njegovo mati, zapišejo pri Večeru. ...

