Evropska komisija je v četrtek potrdila predlog spremembe operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014–2020, s čimer so v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), ki jo vodi Zvone Černač, in ministrstvih uspešno zaključili skoraj eno in polletno delo pri programiranju in dodelitvi nepovratnih sredstev iz mehanizma React-EU. Dodatna nepovratna sredst ...