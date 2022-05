Leipzig z deseterico po 11-m do prve lovorike v zgodovini kluba RTV Slovenija Nogometaši Leipziga so osvojili prvo lovoriko v zgodovini kluba, ki je bil ustanovljen leta 2009. V finalu nemškega pokala so v Berlinu po enajstmetrovkah premagali Freiburg s 5:3. Po 90 in 120 minutah je bil izid 1:1.

Sorodno Oglasi