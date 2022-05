Iz Blejskega jezera potegnili skoraj pol tone odpadkov Dnevnik V želji po izboljšanju ekološkega stanja občutljivega blejskega vodnega ekosistema so včeraj na Bledu že 29. leto zapored izvedli akcijo čiščenja Blejskega jezera in njegove okolice. Sodelovalo je 52 potapljačev in 107 drugih udeležencev, ki so s...

Sorodno Oglasi Omenjeni Spar Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Borut Pahor

Miro Cerar

Janez Janša