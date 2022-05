V Nemčiji pomanjkanje steklenic za pivo Dnevnik Zaradi rasti proizvodnih stroškov in logističnih težav se nemški pivovarji pred začetkom poletne sezone bojijo, da jim bo zmanjkalo steklenic, v katere točijo svojo pijačo. Najbolj so prizadete majhne in srednje velike pivovarne.

