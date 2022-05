Našice: 20-letnico napadel iz zasede, njeno truplo našla oče in brat Dnevnik Iz zasede je mladi Hrvat v noči s petka na soboto v Našicah napadel nekdanje dekle in jo umoril. Potem je skočil z mosta, a je preživel. Zadnje mesece ji je grozil s smrtjo, a ona njegovim grožnjam ni verjela. Njeno truplo sta našla njen oče in...

