Afganistan: po včerajšnjem uporu televizijske voditeljice vendarle z zakritimi obrazi Dnevnik Voditeljice na vodilnih afganistanskih televizijah so danes nastopile z zakritimi obrazi. Pred tem so se v soboto uprle novim pravilom, ki so jih uvedli talibanski voditelji in v skladu s katerimi morajo biti ženske v javnosti zakrite, a očitno je...

