Društvo upokojencev Mokronog je ob ustanovitvi leta 1957 štelo le nekaj deset članov, danes jih je več kot 200. Vključujejo se v različne dejavnosti, ponosni so, da so lani ob pomoči občine preuredili svoje prostore v medgeneracijsko ustvarjalno središče, kjer potekajo tudi številne delavnice, na katerih znanje prenašajo mlajšim generacijam. Za dolgoletno medgeneracijsko povezovanje starejših in ...