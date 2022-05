60 mrtvih v najhujših poplavah v Indiji v zadnjih 20 letih RTV Slovenija Dele Bangladeša in vzhodne Indije so opustošile več dni trajajaoče padavine, v katerih je umro najmanj 60 ljudi. Reševalci se skušajo na vse načine dokopati do več milijonov ljudi, ki so jih poplave in plazovi odrezali od sveta.

Sorodno Oglasi Omenjeni Indija

MMC Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Borut Pahor

Aljaž Bedene

Janez Janša

Ivan Simič