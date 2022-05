Nina Ivanič Rep je pokazala svoja starša. Poglejte, kaj so počeli in kako zelo so si podobni! TOčnoTO.si Ena najboljših slovenskih gledaliških in filmskih igralk Nina Ivanič Rep se lahko pohvali z zares odlično kariero. Je vzornica in motivatorka marsikomu, ki hodi po njenih stopinjah. Nina je tudi žena in mama, ki je tokrat pokazala svoja starša. S čudovitima fotografijama z mamo in očetom je pokazala, kako so nadvse sproščeno uživali v naravi. […] Nina Ivanič Rep je pokazala svoja starša. Poglejte, ...

Sorodno



















Oglasi