Cicidan je v četrtek popoldne po dveh letih premora ponovno zbral vse enote našega vrtca na enem mestu – na Sevnem pod Trško goro – z namenom sodelovalnega gibanja in druženja vseh generacij. Okoli tisoč udeležencev – otrok različnih starosti, staršev, babic in dedkov, tet in stricev ter zaposlenih v Vrtcu Ciciban Novo mesto se je družilo ob zabavnih gibalnih izzivih v naravnem okolju - na travni ...