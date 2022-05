Znani so nagrajenci festivala Vizije: nagrade vizionar za film in gledališko ter lutkovno področje RTV Slovenija "Fascinirajo nas njihova duhovitost, takšna najvišjega nivoja, raznolikost – videli smo lep nabor različnih filmov in predstav – in družbena angažiranost, torej to, kako se odzivajo na svet in dogajanje v njem," so zapisali o nagrajencih festivala Vizije.

Oglasi