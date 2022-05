Nogometaši Milana so prvič po enajstih letih postali italijanski državni prvaki. Svojo 19. zvezdico so si zagotovili z zmago s 3:0 v zadnjem, 38. krogu na gostovanju pri Sassuolu. Edini tekmec za naslov Inter je svoje delo v zadnjem dejanju sezone prav tako opravil po pričakovanjih in s 3:0 premagal Sampdorio, a ostal dve točki prekratek.



Več na Ekipa24.si