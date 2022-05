[Opazili smo] "Moj ponos je več vreden kot 12.000 evrov in zaradi tega bom odstopil." PORTAL PLUS

V začetku junija 2022 bomo dobili novo, že 15. vlado Republike Slovenije. Prišel bo novi finančni minister, ki si bo izbral svojo ekipo. Kot sem že napovedal, bom takrat odstopil. To pomeni, da se ... Več.

Sorodno

















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Borut Pahor

Rok Kronaveter

Josip Iličić