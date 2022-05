Piše: Sara Bertoncelj (Nova24tv) Glede na to, da so bili v predvolilni boj aktivno vpleteni tudi nevladniki, kot je Inštitut 8. marec ali pa iniciativa Glas ljudstva, sateliti (predvsem) stranke Levica tudi po volitvah pričakujejo, da bodo v vladni koaliciji aktivno sodelovali s “civilno družbo”. Nekateri njihovi predlogi – kot je povečanje obdavčitve kapitala – so že del koalicijske pogodbe, ki j ...