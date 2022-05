Včeraj malo pred peto uro popoldne je zagorelo ob avtocesti na relaciji Grabonoš-Dragotinci. “Ob 16.46 je ob avtocesti med relacijo Grabonoš-Dragotinci, občina Sveti Jurij ob Ščavnici, zaradi odvržene bakle zagorela podrast. Požar na površini 10 kvadratnih metrov je omejil delavec DARS-a, dokončno pa pogasili gasilci PGD Murska Sobota, Ljutomer in Gornja Radgona,” so zapisali na strani Uprave RS za zaščito in reševanje.