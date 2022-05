FOTO: Maribor vzel kar mu pripada, Koper se s porazom še ni sprijaznil Maribor24.si Nogometaši Maribora so si svoj 16. naslov državnega prvaka zagotovil v nedeljo v zadnjem krogu na gostovanju pri Muri v Murski Soboti. Čeprav je tudi za njim turbulentna sezona, je do naslova na koncu prišel zasluženo. Sezono, v kateri je bil prvič na vseh tekmah prisoten Var, ki je požel nekaj mešanih odzivov, sta bolj ali manj povsem zaznamovala Maribor in Koper. Ta dva sta bila na vrhu lestvic ...

Sorodno













Oglasi Omenjeni Maribor

MMC

Murska Sobota

Nogometni klub Maribor Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Borut Pahor

Luka Dončić

Janez Janša

Tanja Fajon