Popoldne Swiatek in Nadal, zvečer Đoković RTV Slovenija Drugi dan teniškega grand slam turnirja v Parizu bodo na igrišče stopili Novak Đoković, Rafael Nadal in Iga Swiatek. Tamaro Zidanšek in Kajo Juvan prvi nastop čaka v torek.

