Začenja se Teden gozdov - osrednja tema je »Nega gozda: danes za jutri, za naravo in ljudi« Vlada RS Letošnji Teden gozdov (23. – 29. 5. 2022) se osredotoča na nego gozda, ki je glavno orodje za usmerjanje razvoja gozdov in temelj skrbnega gospodarjenja z gozdom. Za negovanimi gozdovi stojita skrben lastnik gozda in strokoven gozdar. Sodobna nega gozda upošteva klasična načela nege gozda, usmerja pa v racionalizacijo ukrepov, prepušča del gozdnih sestojev naravni samodejnosti in se tesno prilagaja naravnim in družbenim razmeram ter ciljem gospodarjenja z gozdovi v podnebno nestabilnem okolju.

