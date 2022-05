Znana slovenska pevka sporočila dobro in slabo novico #video SiOL.net Če ste se spraševali, kaj se dogaja s pevko Nino Vodopivec, ki se je v ZDA znašla v težkem položaju in je pred mesecem dni zbirala denar za vrnitev v Slovenijo, vam sporočamo, da je zdaj na družbenem omrežju Instagram svojim sledilcem sporočila, da odšteva dneve do odhoda v domovino. V Slovenijo se vrača s pomočjo dobrih ljudi, ki so zanjo in za njeni dve psički zbrali dobrih 14 tisoč evrov.

