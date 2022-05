Mariborski vrhovni sodniki so razveljavili pravnomočno sodbo zoper hoškega slaščičarja Nika Štekarja, ki ga je okrožno sodišče marca 2020 obsodilo na leto in tri mesece pogojne zaporne kazni s preskusno dobo dveh let, ker je sanitarnemu inšpektorju spekel piškote s THC. Po mnenju vrhovnih sodnikov v kazenskem procesu ni bilo dokazano, da bi Štekar vedel, da je v masi THC. Okrožno sodišče je sicer ...