V nedeljo potrdili 86 okužb s koronavirusom 24ur.com V nedeljo so opravili 330 testov PCR in 1310 hitrih antigenskih testov na okužbo s koronavirusom. Potrdili so 86 okužb, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Trenutno je po njihovih ocenah aktivnih 6530 primerov.

Sorodno











































Oglasi Omenjeni korona virus

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Borut Pahor

Luka Dončić

Jelka Godec

Janez Janša