WWF: EU porabi več, kot znaša njen pravični delež RTV Slovenija Evropska unija uvozi več hrane, kot je izvozi, njeni uvozi in domača proizvodnja pa so v osnovi netrajnostni in uničujejo naravne vire, spodbujajo krčenje svetovnih gozdov ter izčrpavajo staleže rib, opozarja Svetovni sklad za naravo (WWF).

Sorodno Oglasi