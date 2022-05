Najbolj vroče vprašanje, ki si ga postavlja ves Maribor SiOL.net Nogometaši Maribora so si po zmagi nad Muro v Fazaneriji dali duška. Kapetan Marcos Tavares je bil presrečen, saj se je lahko poslovil z naslovom prvaka, navijači pa so na prekmurski zelenici evforično skandirali najboljšemu igralcu in strelcu Ognjenu Mudrinskemu. Pa bo resnično ostal v Sloveniji? Športni direktor Marko Šuler sporoča, da je žogica popolnoma na strani Srba. Ta si bo najprej privoščil poldrugi teden oddiha, nato pa se bo začel razjasnjevati njegov status. Še leto dni ga namreč veže pogodba s poljsko Jagiellonio.

Sorodno

Oglasi