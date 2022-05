V naselju divjal 125 kilometrov na uro, policisti so mu vzeli vozniško Lokalec.si Policisti PP Ormož so včeraj v okolici Ormoža, v naselju, kjer je hitrost omejena na 50 km/h, izmerili hitrost vozniku motornega kolesa. Z ročnim laserskim merilnikom mu je bila izmerjena hitrost kar 125 km/h. Vozniško dovoljenje mu je bilo odvzeto, podan bo obdolžilni predlog na pristojno okrožno sodišče, so sporočili iz PU Maribor.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Borut Pahor

Luka Dončić

Janez Janša

Jelka Godec