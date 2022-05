'Tekma bo zares težka, toda me smo prepričane, da bodo naši fantje zmagali' 24ur.com Ljubljana je minuli vikend gostila superfinale elitne Lige prvakov v odbojki. V ljubljanskih Stožicah je nekje desettisočglava množica, v kateri je bilo moč najti veliko poljskih in italijanskih navijačev, pripravila pravo navijaško vzdušje. Poljska ekipa Azoty Kedzierzyn Kozle je s prepričljivo igro ugnala italijanski Trentino in ubranila naslov prvaka. Vzdušje in animacija sta v dvorani poskrbe...

