Za skok v poletje na POP TV Poroka na prvi pogled in Po poti resnice 24ur.com Poletni večeri bodo polni drame, preobratov in ljubezni, saj na POP TV v ponedeljek, 30. maja, prihajata kar dve tuji uspešnici. Ob 20. uri bomo pokukali v dinamiko parov, ki se bodo prvič spoznali kar na svoj poročni dan, in sicer v hrvaški verziji šova Poroka na prvi pogled. Ob 21. uri pa bo na sporedu razburljiva turška drama Po poti resnice (Yargi), v kateri bosta javni tožilec in ambiciozna ...

