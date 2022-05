Peharc za las zgrešil finale, zmaga za Američanko in Francoza SiOL.net Športni plezalec Anže Peharc se je na tretji tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Salt Lake Cityju v ZDA zavihtel na osmo mesto, potem ko je za malenkost zgrešil finale šesterice najboljših. Slovenske barve so zastopali še Katja Debevec, Zan Lovenjak Sudar in Gregor Vezonik, ki so tekmovanje sklenili v kvalifikacijah.

