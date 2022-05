Policisti Policijske uprave Novo mesto so minuli konec tedna, med 20. 5. in 23. 5., intervenirali v 173. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 6.210 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 24 nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Pridržali so dva voznika, ki sta vozila pod vplivom alkohola, in zasegl ...