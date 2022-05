Piše: Sara Kovač (Nova24tv) “Pozivamo vlado, naj našemu delu zniža prispevke takoj za 20 odstotkov in ta isti trenutek bomo delodajalci ta del prenesli na delavce, ki bodo imeli 20 odstotkov višjo plačo, država pa bo preko obtoka potrošnje trikratnik dobila nazaj preko DDV-ja in to mi govorimo. Delavec mora dobiti plačo, država pa bo vse dobila nazaj preko potrošnje, manj je več,” je dejal v oddaj ...