Tožilstvo za 44 huliganov zahteva pripor, oni se branijo: 'Mislili smo, da so Boysi' 24ur.com Navijači Hajduka, ki so v soboto zvečer na poti domov z derbija proti Dinamu v Zagrebu napadli policiste na avtocesti, stopajo pred preiskovalne sodnike. Tožilstvo za vseh 44 zahteva pripor. Neuradno vsi vztrajajo, da so nedolžni. Grozi jim do pet let zaporne kazni, če jih bodo policisti preganjali za težja kazniva dejanja, pa tudi več.

