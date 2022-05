Bančnik in posrednik vendarle priznala krivdo Dnevnik Za nekdanjega uslužbenca NLB Jasmina Šljivarja in posrednika Žarka Mijatovića je tožilec za priznanje krivde predlagal dve leti in pol tako imenovanega vikend zapora. Denarna kazen je 10.000 evrov, vsakemu bi odvzeli tudi okoli 60.000 evrov

Sorodno











































































































































Oglasi