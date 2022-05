V petek, soboto in nedeljo skupno potrdili 531 okužb s koronavirusom Večer V nedeljo so ob 330 PCR-testih in 1310 hitrih antigenskih testih potrdili 86 okužb s koronavirusom. V soboto so potrdili 156 okužb, v petek pa 289.

