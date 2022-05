Plečnikova nagrada letos arhitektom Nove galerije in kazemat RTV Slovenija Plečnikovo nagrado za leto 2022 so prejeli Matija Bevk, Vasa J. Perović in Johannes Paar, ki so žirijo prepričali s projektom stavbe, imenovane Nova galerija in kazemate v avstrijskem Dunajskem Novem Mestu.

Sorodno

Oglasi