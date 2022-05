Piše: Sara Kovač (Nova24tv.si) V ZNP menijo, da je današnja stavka dela zaposlenih na RTV Slovenija nepotrebna. Prav tako so neupravičene zahteve po odstopu vodstva. Trenutno vodstvo je bilo izvoljeno v skladu z zakonom in vsemi predpisanimi zakonitimi postopki, zato ima zakonit in legitimen mandat. Prav tako dosedanje vodstvo ni naredilo ničesar takega, s čimer bi omejevalo novinarsko avtonomijo. ...