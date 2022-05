Italijani in Britanci po sedmem porazu izpadli iz elite RTV Slovenija Hokejisti Italije so doživeli še sedmi poraz in izpadli iz elitne divizije svetovnega hokeja. V derbiju začelja skupine A so izgubili proti Kazahstanu z 2:5. V divizijo I se seli tudi Velika Britanija, ki je izgubila proti Avstriji s 3:5.

